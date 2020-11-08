В воскресенье, 8 ноября, на протестных акциях в Минске силовики задержали более 400 человек.

Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна", опубликованные на официальном сайте организации.

Так, на момент публикации новости в списке задержанных указаны имена 472 человек. Список продолжает обновляться.

Отметим, что среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. По информации Белорусского фонда солидарности спортсменов, Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре Минска.

Как известно, призер Олимпиады-2008 Кравченко стал первым белорусским спортсменом, подписавшим обращение к местным властям с требованием прекратить насилие и провести новые президентские выборы. Вскоре его уволили из сборной Беларуси по легкой атлетике. Многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Ганин также высказывался о ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что сегодня в Минске задержали также "Мисс Белоруссия-2008" Ольгу Хижинковую.

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых участвуют десятки тысяч человек. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.