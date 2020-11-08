Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с политиком после оглашения результатов выборов в США.



Об этом сообщает со ссылкой на бывших помощников первой леди Daily Mail.



Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждают, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. "Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать", - поделилась женщина.



"Мелания ждала пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон из-за того, что сыну пары Бэррону нужно было закончить школу", - напоминает издание.



Однако бывшая помощница первой леди Стефания Волкофф заявила, что Мелания вела переговоры о брачном соглашение, чтобы Бэррон получил равную долю состояния Трампа.



Также она утверждает, что у Трампов были отдельные спальни в Белом доме и "брак по расчету".

Еще один бывший помощник Омароса Маниго Ньюман заявила, что 15-летний брак пары закончился, добавив: "Мелания считает каждую минуту, пока он не выйдет из офиса (Белого дома), чтобы она смогла расстаться".



Ранее "Страна" сообщала, что Трамп прокомментировал объявление победы Байдена на выборах президента США. "Мы считаем этих людей ворами. Машины большого города коррумпированы. Это были украденные выбор ... Невозможно представить, чтобы Байден обогнал Обаму в некоторых из этих штатов", - написал он.

Также напомним, что Дональд Трамп и Мелания переболели короновирусом в начале прошлого месяца.