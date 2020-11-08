Президент США Дональд Трамп, после объявления победы Джо Байдена на президентских выборах, заявил, что не намерен сдаваться и признавать поражение. По его мнению, прошедшие выборы были "украдены".

Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте в воскресенье, 8 ноября.

"Мы считаем этих людей ворами. Машины большого города коррумпированы. Это были украденные выбор ... Невозможно представить, чтобы Байден обогнал Обаму в некоторых из этих штатов", - написал Трамп.

Напомним, сегодня утром Джо Байден в штате Дэлавэр объявил о своей победе на выборах и обратился к американцам. Его уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ЕС. "Страна" следит за выборами президента Америки в режиме онлайн.

Отметим, что ранее штаб Трампа заявил о нарушениях при подсчете голосов в Аризоне и подал иск в суд.