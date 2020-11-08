Дональд Трамп, уже отправленный большинством американских СМИ в отставку с должности президента США, внезапно получил поддержку из далекой Эстонии. Сделали это лидеры Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме.



Об этом сообщает телерадиовещательная компания Err.



Так, министр финансов Мартин Хельме и и его отец, глава МВД страны, Март Хельме считают, что результаты выборов в США сфальсифицированы.



"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", - заявил министр финансов Эстонии.



Его поддержал старший Хельме, пояснив, что президентом Джо Байдена избрало глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы".



Но как бы то ни было, уверен Март Хельме, у Дональда все будет хорошо.



"Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят", - заявил Хельме.



Ранее "Страна" писала, что Трамп не признает победу Байдена и заявляет о фальсификациях. По его словам, начиная с понедельника его команда обратится в суд "чтобы гарантировать соблюдение избирательного законодательства и назначение законного победителя".



Также напомним, что зять и советник Трампа склоняет его к признанию поражения. Такая его реакция последовала после того, как команда бывшего президента США пообещала доказать в судах, что выборы президента США прошли с многочисленными нарушениями.