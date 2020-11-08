Капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром российского футбола, попал в секс-скандал. Неизвестные слили в сеть видео, на котором спортсмен мастурбирует. Форварда не вызвали на текущий сбор национальной команды в ноябре 2020 года в связи с инцидентом.

Так, в субботу, 7 ноября, в телеграм-каналах и социальных сетях получило широкое распространение видео с Дзюбой, который лежит на кровати в комнате (возможно, на базе или в отеле) и мастурбирует под звуки из телевизора, из которого доносится голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года.

Примечательно, что роман Орзул и Дзюбе приписывали в марте 2015 года, когда папарацци сняли тайную встречу в автомобиле. Тогда скандал не разрушил брак футболиста, через год Кристина Дзюба родила ему второго сына. А вот Орзул с мужем подали на развод в том же году.

После публикации откровенных кадров футболист закрыл свой профиль в Instagram и ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей социальной сети.

Уже сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий "Зенита" пропустит ближайшие матчи национальной команды.

"Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения (...) Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи (...) В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - заявил наставник.

Позже стало известно, что такое решение Черчесов принял после того, как созвонился с Дзюбой. Тренер сборной выразил поддержку футболисту, который пожаловался на усталость на фоне скандала.

В свою очередь член комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что появление в сети интимного видео с участием капитана сборной и петербургского футбольного клуба не является основанием для лишения его капитанской повязки.

"Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте, сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус (...) К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и "Зенит", не знаю. (...) Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические потери", – сказал Созин.

Также сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что Дзюба был готов к появлению интимного видео - несколько недель назад телефон футболиста взломали.

"Сразу после взлома Артем почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот вчера вечером видео было слито в сеть", - говорится в сообщении.

Сегодня у "Зенита" запланирована игра с "Краснодаром" в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. По предварительной информации Дзюба не будет выведен из состава команды, клуб выступит с заявлением по поводу скандала уже после матча.

Ранее мы рассказывали о еще одном секс-скандале в мировом футболе. Так, в апреле стало известно, что пока футбольная Премьер-лига Англии была приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, защитник Манчестер Сити и национальной сборной Англии Кайл Уокер воспользовался услугами проституток.