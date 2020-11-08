Зять и одновременно старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, обратился к главе государства с предложением признать поражение на выборах.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

Такая реакция Кушнера последовала после того, как Трамп пообещал доказать в судах, что выборы президента США прошли с многочисленными нарушениями. Сегодня стало известно, что предвыборный штаб Трампа уже подал иск в суд касательно нарушений в Аризоне.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.