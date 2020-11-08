"Укрзализныця" вернет продажу билетов из Ужгорода уже в понедельник. фото: sd.ua

В понедельник, 9 ноября, "Укрзализныця" вернет продажу билетов с железнодорожных станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, будет открыта продажа билетов с указанных железнодорожных станций на такие поезда:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород;

  • № 10/9 Мариуполь - Киев;

  • № 17/18 Харьков - Ужгород;

  • №29/30 Киев - Ужгород;

  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;

  • № 81/82 Киев - Ужгород;

  • № 84/83 Мариуполь - Киев;

  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

  • № 91/92 Львов - Киев;

  • № 98/97 Ковель - Киев;

  • №107/108 Одесса-Ужгород;

  • № 116/115 Киев - Бердянск;

  • № 145/146 Киев - Измаил;

  • № 217/218 Киев - Рахов;

  • № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

В то же время уточняется, что с завтрашнего дня будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев - Херсон". Высадка там будет проходить согласно установленному порядку.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" просит Кабмин не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".

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