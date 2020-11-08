"Укрзализныця" с понедельника вернет продажу билетов из Ужгорода и еще 10 станций
В понедельник, 9 ноября, "Укрзализныця" вернет продажу билетов с железнодорожных станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, будет открыта продажа билетов с указанных железнодорожных станций на такие поезда:
- № 3/4 Запорожье - Ужгород;
- № 10/9 Мариуполь - Киев;
- № 17/18 Харьков - Ужгород;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов - Киев;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- №107/108 Одесса-Ужгород;
- № 116/115 Киев - Бердянск;
- № 145/146 Киев - Измаил;
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
В то же время уточняется, что с завтрашнего дня будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев - Херсон". Высадка там будет проходить согласно установленному порядку.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" просит Кабмин не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина.
Также мы писали, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".