В понедельник, 9 ноября, "Укрзализныця" вернет продажу билетов с железнодорожных станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, будет открыта продажа билетов с указанных железнодорожных станций на такие поезда:

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;





№ 10/9 Мариуполь - Киев;





№ 17/18 Харьков - Ужгород;





№29/30 Киев - Ужгород;





№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;





№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;





№ 81/82 Киев - Ужгород;





№ 84/83 Мариуполь - Киев;





№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;





№ 91/92 Львов - Киев;





№ 98/97 Ковель - Киев;





№107/108 Одесса-Ужгород;





№ 116/115 Киев - Бердянск;





№ 145/146 Киев - Измаил;





№ 217/218 Киев - Рахов;





№ 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

В то же время уточняется, что с завтрашнего дня будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев - Херсон". Высадка там будет проходить согласно установленному порядку.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" просит Кабмин не останавливать железнодорожное сообщение во время карантина.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" обещают снизить цены на билеты поездов "Интерсити".