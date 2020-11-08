Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала панпидемии появилась на публике, надев защитную маску. Произошло это во время посещения могилы Неизвестного солдата Первой мировой войны, в день 100-летия его похорон.

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением, начиная с марта месяца. По словам помощника королевы, служба была "очень личной" для Елизаветы II, поэтому она оставила на могиле цветы.

Сама маска королевы была черной с белыми краями и, как полагают, была сделана Анжелиной Келли. Она создает многие наряды для монарха, однако официального подтверждения от Букингемского дворца пока нет.

Королева Великобритании впервые показалась в маске. Фото: news.sky.com

Напомним, биограф Роберт Джобсон заявил, что королева Великобритании Елизавета II уступит престол принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что Елизавета II заказала себе вышиванку в Решетиловке под Полтавой.