Во время оппозиционной акции протеста в Минске силовики задержали около 20 женщин, среди которых и "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует ТАСС.

Сообщается, что Хижинкову и еще около 19 задержанных женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

По последним данным, силовики оцепили весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. В этих местах находится большая часть протестующих, которым не удалось сегодня сформировать колонну для шествия.

Напомним, в начале акции в Минске силовики задерживали не только протестующих, но и журналистов.

Также "Страна" рассказывала, что правоохранители, при поддержке спецтехники, активно наступают на толпу демонстрантов. В какой-то момент на месте происшествия прозвучали выстрелы. Предварительно, пострадал один человек.