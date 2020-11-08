На воскресных протестах, которые сегодня, 8 ноября, проходят в Минске, прозвучали выстрелы. Это случилось на улице Мельникайте. Предварительно, пострадал один человек.

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

"Один мужчина пострадал, его окружили несколько силовиков. На место инцидента прибыли три машины скорой помощи. Через 15-20 минут "скорая" доставила мужчину в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители оказывают помощь пострадавшему на протестах в Минске. Фото: Telegram/NEXTA

В то же время очевидцы рассказывают, что первую помощь мужчине пытались оказать силовики.

"Были слышны выстрелы. Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед", - рассказал один из них.

Напомним, что в начале акции в Минске силовики задерживали не только протестующих, но и журналистов.

Также "Страна" рассказывала, что в Минске силовики продолжают задерживать участников оппозиционной акции протеста. Правоохранители, при поддержке спецтехники, активно наступают на толпу демонстрантов. Число задержанных уже превысило 20 человек и продолжает расти.