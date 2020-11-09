В карабахской войне, которая длится уже больше месяца, настал переломный момент, который может завершить конфликт.

Азербайджан заявил о взятии ключевого города Шуши (азербайджанцы называют его Шуша), около столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. Армянские военные отрицают потерю и утверждают, что бои продолжаются.

Контроль над Шуши - это контроль над дорогой, соединяющей Карабах с Арменией. Кроме того, город находится на возвышенности над Степанакертом и с него удобно вести постоянный обстрел.

Говорят, "кто владеет Шуши, тот владеет Карабахом". И если армяне потеряют город, можно считать, что произойдет стратегический перелом в пользу Азербайджана и падение всего остального Карабаха будет вопросом времени.

Но интересен и другой аспект этой истории - украинский. Если Баку сумеет вернуть себе Карабах, это будет первый на постсоветском пространстве прецедент военного решения вопроса непризнанных территорий. Некоторые украинские комментаторы, вдохновленные примером Баку, уже предлагают подобным образом готовиться к военной зачистке Донбасса.

Разбирались, что происходит в Нагорном Карабахе и как это скажется на проблематике Донбасса и других непризнанных территорий в бывшем СССР.

"Карабах - наш". Что говорят в Баку и Ереване

В воскресенье, 8 ноября, в Азербайджане заявили о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом в обращении к нации сообщил президент Ильхам Алиев.

"С большой гордостью заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш!.. Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 лет, была освобождена", - заявил Алиев.

Он напомнил, что у конфликта Азербайджана и Армении есть военное решение.

"Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения... и сегодня мы доказали это" - сказал президент Азербайджана.

По его словам, "почти 30 лет бессмысленных переговоров" не привели ни к какому результату, и древние исторические земли Азербайджана все это время "были оккупированы".

Он пригрозил, что если Армения не освободит территории, Баку продолжит бои в регионе.

"Мы пойдем до конца. Никто нас не остановит", - заявил Алиев.

Ильхам Алиев. Фото: facebook.com/wwwmodgovaz

С победой Баку поспешил поздравить президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Освобождение Шуши — символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По его словам, Минская группа ОБСЕ 30 лет игнорировала интересы Баку, в то время как азербайджанский народ сохранял терпение и наконец своими силами начал достигать победы.

"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Шуша освобождена от армянской оккупации. Поздравляю с победой, мой дорогой брат", - написал и вице-президент Турции Фуат Октай, обращаясь к Алиеву.

Однако в Ереване взятие города Шуши опровергают.

"Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии", — сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Фейсбуке.

Армянский политик Гегам Манукян из партии "Дашнакцутюн" заявил, что верит, что азербайджанцы "поторопились" с объявлением о взятии Шуши.

"Никогда Шуши не будет азербайджанским! Шуши - это красная линия, Шуши - это все для Карабаха, для армян, и поэтому уверен, что Шуши останется армянским", - сказал Манукян Русской службе Би-би-си.

При этом в Ереване подтвердили, что в Шуши идут интенсивные бои, и предположили, что битва за стратегически важный город, скорее всего, завершится в понедельник.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня заявила, что карабахские силы успешно решают боевые задачи в окрестностях Шуши.

"Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны успешно выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности", - написала Степанян в Фейсбуке.

Что реально происходит под Шуши

Как видим, армянские и азербаджанские источники говорят, как обычно, противоположные вещи. Из которых ясно, впрочем, одно: бои явно идут как минимум в предместьях Шуши.

Значение города сложно переоценить. Это древняя крепость-цитадель в горах, стоящая на возвышении.

Сейчас она в десяти километрах от Степанакерта и прикрывает Лачинский коридор - главную дорогу между Карабахом и Арменией. Если ее перерезать, то армянский анклав будет по сути отрезан от внешнего мира и его падение станет вопросом времени.

В 1992 году Шушу именно с этой целью захватили армяне - чтобы обеспечить коммуникации НКР и обезопасить столицу Карабаха от обстрелов, которые из Шуши вел Азербайджан.

Можно уверенно утверждать, что захват Шуши предопределил победу Армении в нагорно-карабахском конфликте 90-х годов.

Для Баку это по той же причине была огромная потеря. А для Армении - событие, которое празднуют ежегодно: в прошлом году в Шуши премьер Никол Пашинян устроил в честь годовщины радостные танцы. Что вызвало возмущение президента Ильхама Алиева.

Да и в целом для Азербайджана возвращение Шуши было наиболее заветной целью и символом реванша за поражение почти 30-летней давности.

Но вернемся к сегодняшним боям. Пока азербайджанцы не показали видео, доказывающих, что город захвачен. Есть ролики, сделанные с армянской стороны на северной окраине Шуши. Именно там пролегает дорога на Степанакерт, откуда приходят подкрепления.

Взятие города можно будет считать свершившимся фактом, если азербайджанцы перережут обе артерии - на столицу Карабаха и дорогу на Лачин. Тогда это будет классический "котел", и падение Шуши станет вопросом времени.

Пока точно неизвестно, чего на самом деле достигла армия Азербайджана. Интересно, что 9 ноября в этой стране отмечают день государственного флага. Не исключено, что президент Алиев решил приурочить заявление о взятии Шуши к этому празднику, который является очень важным для страны (это всеобщий выходной).

К слову, день взятия Шуши в Армении тоже носит символический характер: его празднуют 9 мая, одновременно с днем победы над нацизмом. В эту же дату армяне празднуют день создания армии обороны Арцаха (так в Ереване называют Карабах).

Но даже если Алиев преждевременно "взял Шуши к празднику", то очевидно, что бои ведутся уже в самом городе. И ситуация для армян очень серьезная.

"Страна" от источников в Армении узнала их видение ситуации в Шуши. Вот основные позиции:

1. За Шуши идут упорные бои. На сегодняшний день город не взят азербайджанцами, хотя и они были близки к этому, но армяне подтянули резервы и выбили противника. Но бои за город продолжаются очень упорные.

2. Дорога через Лачин под контролем армян за исключением участка, который около Шуши. Там идут бои.



3. Армяне перебросили в Карабах подкрепление после того как Россия взяла на себя охрану границ Армении и заявила, что окажет помощь, если войну перенесут на международно признанную территорию Армении.

4. В последнюю неделю-две армяне сумели наконец-то развернуть систему ПВО для борьбы с ударными беспилотниками. В результате их активность снизилась, что позволяет армянам сейчас более уверенно чувствовать себя на земле.

Последствия взятия Шуши для региона

Итак, взятие Шуши, если оно состоится, может стать крупной победой Азербайджана и вызовет коренной перелом в конфликте. За которым просматривается два сценария - либо зачистка всего Карабаха от армян, либо остановка на этой линии и начало мирных переговоров.

Пока все развивается по первому варианту, учитывая военное преимущество Азербайджана и турецкую поддержку. Однако компромисс тоже возможен. И у него сейчас два варианта.

Первый - если произойдут успешные контрудары армян, а главное - они отстоят Шуши и прилегающие трассы на Лачин и Степанакерт.

Второй - это консенсус мировых держав, опосредованно влияющих на конфликт. Главным образом России и Турции. Вечером 7 ноября Путин созвонился с Эрдоганом. Учитывая, что это было в разгар боев за Шуши, то понятно, что стало центральной темой разговора.

Официально о беседе известно немного. Но турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган предложил Путину создать двустороннюю группу по урегулированию конфликта вместо нынешней, Минской площадки под эгидой ОБСЕ. И якобы Путин согласился.

Такой опыт у Анкары с Москвой есть - речь о соглашении по сирийскому Идлибу. Правда, там все весьма небезоблачно: в начале марта дело едва не дошло до военных столкновений России и Турции на этой территории.

Впрочем, здесь другая ситуация: в Азербайджане войска обеих стран не присутствуют (по крайней мере официально).

На чем может быть основан компромисс - вопрос переговоров. Но очевидно, что обязательной частью уравнения будет возвращение Азербайджану территорий, которые Армения захватила за пределами Карабаха, чтобы обеспечить безопасность Арцаха. Не исключено, что с последующей демилитаризацией этих буферных зон (чтобы снять угрозу обстрелов и срыва перемирия).

По мнению политолога Руслана Бортника, главная цель Азербайджана - хотя бы частично занять потерянные территории, чтобы компенсировать ранее понесенные издержки политического, экономического и военного характера.

"На фоне экономического кризиса, который захлестывает регион, обострения могут быть политически компенсаторным механизмом для канализации общественного недовольства", - объясняет Бортник.

Среди политических последствий - падение Шуши может стоить кресла премьеру Николу Пашиняну. В Армении Пашиняна, который пришел на волне Майдана 2018 года, оппозиция обвиняет в некомпетентности по защите Карабаха и в ссоре с главным союзником - Россией. Противники премьера намерены потребовать его отставки.

Эксперт-международник и нардеп Олег Волошин тоже связывает потери в Карабахе с позицией Еревана.

"Армянам давно предлагали разумный размен с этими районами. Они не хотели. Потом армяне играли в Майданы, искали партнёрства с ЕС и США, и теперь Москва должна таскать для них каштаны из огня? Алиев все делает грамотно - не вылазит с российского ТВ и при этом всячески доказывает, что союз с Турцией вовсе не тождественен курсу на вступление в НАТО", - пишет он в Facebook.

При этом Волошин считает, что если возникнет угроза уничтожения армянского Карабаха, против Турции в Европе могут ввести санкции. Что ударит по военному сотрудничеству Анкары с Киевом, который рассчитывает на военные контракты с Эрдоганом.

"Самый большой зуб на Эрдогана у французов. Чем слабее будут позиции армян в Карабахе, тем больше армянская диаспора будет давить на Макрона действовать жёстче в отношении Турции. А у Парижа и своих претензий к Анкаре масса. У Зеленского об этом даже не задумывались, когда согласились быть у нового султана на подтанцовке. Скоро ЕС введёт санкции против Турции. Это ослабит и без того находящуюся в кризисе экономику и сделает Эрдогана более сговорчивым на других направлениях", - написал Волошин.

Вероятные санкции против турок могут сделать последних сговорчивее и по вопросу Карабаха. Что также поспособствует сценарию компромисса.

Карабах и Украина

Выход армии Алиева на предместья города Шуши вызвал восторженные комментарии многих в Украине. Начали раздаваться голоса, что Азербайджан показал, как Украина должна вернуть себе территории Донбасса - военным путем и при поддержке союзников.

"Нам очень наглядно показали, как следует побеждать на Донбассе вооруженные формирования, оснащенные по принципам 1970 годов.

"Барьяктары", сотрудничество с Турцией и Азербайджаном, собственный опыт и возможности - это все у нас уже есть или может быстро появиться", - считает журналист Денис Попович.

О том же говорит и националистка Олена Билозерская в своем видеоблоге.

"Смотрю новости о войне в Нагорном Карабахе и думаю… угадали, о Донбассе думаю. Что-то наши соотечественники много беспокоятся об абсолютно надуманной проблеме – "ой, а стоит ли вообще возвращать тот Донбасс, а там же так много "ваты", которая ненавидит все украинское, что мы будем с ними делать, а они же сначала проведут выборы, потом проведут своих людей в Верховную раду. Ой, там же за эти годы столько выросло детей, которые уже ненавидят Украину.

Друзья мои, это вообще не проблема. Посмотрите, как правильно сейчас делает Алиев – он говорит, что обещает армянам полную безопасность и сохранение их прав. Армяне их внимательно слушают и убегают. Как вы думаете, через трое суток после того, как украинская армия возьмет Горловку – это наша украинская Шуша, как вы думаете, сколько "ваты" еще останется в Донецке, а сколько сбежит? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80?

Это все решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников – тех, кто обеспечивает "Байрактарами", а не хвалят нас за миролюбие".

В Украине такие рассуждения от "партии войны" появились не вчера. Но после появления новостей об успехах Азербайджана под Шуши они зазвучали по-иному.

И если Азербайджан действительно сможет одержать военную победу в Карабахе (что пока еще не факт) идеи военного решения вопроса Донбасса перейдут в политический мейнстрим. Ведь Баку таким образом покажет первый на постсоветском пространстве прецедент, как можно возвращать неподконтрольные территории военной силой (аналогичная попытка у Саакашвили с Южной Осетией, напомним, закончилась в 2008 году провалом).

Но применима ли эта аналогия к Донбассу?

В лице Армении, которая контролирует Карабах, Азербайджан имеет сопоставимого военного противника. И даже менее технически оснащенного, что показала ситуация с ударными беспилотниками, которые в первые период войны нанесли решающие потери армянским войскам. То есть Баку начинал войну с Ереваном, зная, что его армия объективно слабее.

Также Алиев понимал, что Россия открыто заступаться за Карабах не будет. Во-первых, потому что российских интересов там нет. Во-вторых - в силу дружеских отношений с Баку и партнерских - со стоящей за азербайджанцами Турцией. В-третьих, Москва сама убеждала Армению поступиться территориями, которые были ранее захвачены у Азербайджана. Но Ереван не согласился. В-четвертых, лично премьер Пашинян не является верным союзником Москвы и ориентируется, скорее, на страны Запада. В-пятых, у России нет общей границы с Арменией и Карабахом, а потому даже число технически и логистически военную помощь им Москве оказывать было трудно.

Исходя из этих стратегически важных вводных, Азербайджан начал войну и добился существенных успехов (хотя и об окончательной победе говорить еще рано).

Теперь сравним с непризнанными "республиками" Донбасса. За ними стоит непосредственно Россия - многократно превосходящая Украину военная держава. Которая уже показывала, что введет войска в регион, если будет риск военного поражения "ДНР" и "ЛНР" (так было в августе 2014 года в Иловайске).

В этом смысле получение "Байрактаров" или других вооружений вызовет накачку современным оружием и с той стороны (причем, скорее всего, оружие будет поставляться сразу с войсками). И вместо зачистки Донбасса по сценарию "партии войны", Украина получит большую войну на своей территории, которая быстро выплеснется за пределы "ДНР" и "ЛНР", приведя к потере новых территорий и, возможно, к фатальным последствиям для украинской государственности.

Все это понимают и на Западе, который именно поэтому продавил Минские соглашения и выступает против обострения войны на Донбассе. Ведь это чревато для США и Европы либо потерей Украины, либо их непосредственным вовлечением в войну с Россией (и того и друго Западу бы очень не хотелось).

Тем не менее, "горячие головы" есть не только в Украине. В других странах, где стоит проблема сепаратизма, могут воспринять возможный успех Баку как руководство к действию.

То же Приднестровье общей границы с Россией или ее союзниками не имеет. И в случае победы на выборах президента Молдовы прозападной Майи Санду, есть риск того, что конфликт попытаются разморозить.