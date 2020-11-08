Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с освобождением города Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, передает информационное агентство "Анадолу".

"Освобождение Шуша - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что "на протяжении 30 лет Азербайджан обманывали за столом переговоров, проводившихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ"

"Наши братья сохраняли терпение и, наконец, начали решать вопрос своими силами, достигая желаемой победы", - сказал Эрдоган.

"Радость братьев в Азербайджане, которые шаг за шагом освобождают оккупированные Арменией города и села - это и радость Турции!" - резюмировал турецкий лидер.

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

В свою очередь министр обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг эту информацию.