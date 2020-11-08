В воскресенье, 8 ноября, власти Вашингтона начали возводить трибуну для инаугурации следующего президента Соединенных Штатов. Церемония состоится 20 января 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода. Подойти к ним близко невозможно - по периметру установлены металлические ограждения. На оградах висят таблички с надписями, что проход на территорию временно закрыт.

Кроме того, организаторы отказались от так называемой церемонии забивания "первого гвоздя" из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, президент Мексики Андрес Обрадор не захотел преждевременно поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой в президентской гонке в Соединенных Штатах.

Также "Страна" рассказывала, что во время выступления в штате Делавэр Байден заявил, что набрал рекордные 74 млн голосов избирателей.