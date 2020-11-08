По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в рядах украинской армии подтвердились 155 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2 230 человек. За прошедшие сутки зарегистрированы 155 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала эпидемии выздоровели 4 627 человек. Летальных случаев - 19. На изоляции находятся 390 человек. Госпитализировать пришлось 18 человек.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились новые 9 937 случаев заражения коронавирусом. В Киеве за последние 24 часа заболели 943 человека.

Позже в министерстве здравоохранения решили показать карту распространения коронавируса по регионам страны.