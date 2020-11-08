В Минске силовики продолжают задерживать участников оппозиционной акции протеста. Правоохранители при поддержке спецтехники активно наступают на толпу демонстрантов. Число задержанных уже превысило 20 человек и продолжает расти.

Видео происходящего в столице Беларуси в воскресенье, 8 ноября, опубликовал Телеграм-канал "Mash".

По его данным в городе уже отключили мобильный интернет, чтобы нарушить коммуникацию протестующих между собой. В центр Минска стянули наряды милиции и военных, закрыты некоторые станции метро.

По данным правозащитников, на акции задержано по меньшей мере 23 человека.

Ранее мы рассказывали о том, что в начале акции в Минске силовики задерживали не только протестующих, но и журналистов.

Напомним, вчера, 7 ноября. в белорусской столице правоохранители пытались помешать провести акцию медиков.