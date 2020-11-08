Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что его войска заняли город Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом Арцрун Ованнисян рассказал у себя на странице в Facebook.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал он.

Спустя некоторое время Ованнисян рассказал, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются.

Напомним, Армения показала последствия ночных обстрелов Степанакерта. А президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, что войскам удалось взять город Шуша в Нагорном Карабахе.

Также "Страна" рассказывала, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.