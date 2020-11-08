Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно переизбрался на этот пост, поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Соответствующий пост в воскресенье, 8 ноября, градоначальник опубликовал в своем Телеграм-канале.

"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и в Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ", - заявил Кличко, добавив, что Байден "хорошо знает нашу страну и является ее симпатиком".

Мэр Киева также отметил, что верит в развитие партнерских отношений между Украиной и США и в эффективное сотрудничество в борьбе Украины за территориальную целостность и воплощении необходимых реформ и демократических преобразований.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский также поздравил кандидата от Демократической партии с победой на выборах.

Ранее мы писали, что целая плеяда украинских политиков разного уровня отреагировала на победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

При этом свои посты в социальных сетях они также подкрепляли фотографией личной встречи с новоизбранным американским президентом.