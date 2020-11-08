Президент Мексики Андрес Обрадор не захотел преждевременно поздравлять кандидата от демократов Джо Байдена с победой в президентcкой гонке в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Eadaily.

"Пусть закончится избирательный процесс, решится, кто победил. Это вопрос политического благоразумия, чтобы мы подождали и своевременно обозначили свою позицию по этой теме", - сказал он.

Уточняется, что подобной позиции придерживается и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Напомним, во время выступления в штате Делавэр Байден заявил, что набрал рекордные 74 млн голосов избирателей.

Так же политик рассказал, что сразу после инаугурации намерен отменить ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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