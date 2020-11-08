Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара усилит давление на администрацию нового президента США Джо Байдена. Причиной является выдача оппозиционного проповедника Гюлена.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"С точки зрения Турции ничего не меняется. Каналы связи снова будут работать точно так же. У нас была попытка переворота. Тот, кто это организовал, находится в США. Нет ничего более естественного, чем запрашивать его экстрадицию. Это процесс будет продолжаться и с новым руководством страны. Мы усилим наше давление по этому вопросу", - сказал он.

Уточним, что власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) в причастности к попытке государственного переворота, который был предпринят в июле 2016 года. Тогда пришлось арестовать 80 000 человек. Уволены и отстранены от службы были 150 000 государственных служащих и военных. Сам Гюлен, который на тот момент находился в Соединенных Штатах, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые обвинения.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что страны договорились сотрудничать в сфере безопасности. В частности, это касается борьбы с террористической (по мнению Анкары) организацией FETO, создателем которой является Гюлен.