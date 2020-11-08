В российской Воркуте несколько подростков зверски избили своего ровесника, на так называемом "входе" (вписке) в организацию. В результате избиения тот получил серьезные травмы. Полиция уже установила имена нападавших.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует Телеграм-канал "Mash".

По его данным, участники инцидента являются сторонниками запрещенного в России движения АУЕ ("Арестантское уголовное единство"). Жертвой они выбрали своего товарища по имени Михаил - они повалили его на пол, избили ногами по голове. Девушки, которые находились на тот момент в квартире, не вступились за пострадавшего.

Затем мальчики самостоятельно загрузили видео избиения в интернет, в комментариях к нему один из нападавших по имени Роман написал "АУЕ, брат".

"По предварительным данным, Миша Л. сам дошел до больницы, врачи диагностировали двойной перелом челюсти. Всех нападавших уже вычислила полиция", - говорится в сообщении.

Внимание, видео не предназначено для зрителей младше 18+.

Напомним, недавно министерство юстиции Российской Федерации включило АУЕ (движение "Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") в перечень запрещенных экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России.

Ранее мы писали, что 9 сентября в России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ приговор за организацию ячейки этого сообщества. Тюремные сроки получили администраторы тематического паблика "ВКонтакте".