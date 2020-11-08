Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах и признался, что с нетерпением ждет работы с ним.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Джо, нашим теплым личным отношениям уже около 40 лет, и я знаю вас как большого друга Израиля. С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем", - сказал он.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил кандидата от "республиканцев" Дональда Трампа за личную дружбу и дружбу с Израилем. В частности, за признание Иерусалима и Голанских высот, за противостояние Ирану и за исторические мирные соглашения.

Напомним, во время выступления в штате Делавэр Байден заявил, что набрал рекордные 74 млн голосов избирателей.

Так же политик рассказал, что сразу после инаугурации намерен отменить ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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