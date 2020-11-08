Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии подали судебный иск в округ Марикопа (штат Аризона), заявив о нарушениях, допущенных при подсчете голосов на выборах главы государства.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует Reuters.

"Работники избирательных участков изо всех сил пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки", - заявил главный юрисконсульт кампании Трампа Мэтт Морган.

"В результате машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа", - добавил он.

По данным Fox News, после подсчета 90% голосов демократ Джо Байден обошел Трампа в Аризоне на 0,5% (18 713) голосов.

Напомним, "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, происходящих вокруг подсчета голосов на выборах президента США.

Тем временем Байден уже объявил себя избранным главой государства и обратился к американцам.

В свою очередь Трамп заявил, что на выборах победил именно он.