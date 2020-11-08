В воскресенье, 8 ноября, власти Армении показали последствия ночного обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"В Степанакерте трижды за час включалась воздушная тревога, удары наносились по жилым кварталам, заявили карабахские власти", - говорится в сообщении.

Чуть позже в сети власти решили показать последствия ночного обстрела Степанакерта.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что его Вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Армения показала последствия ночного обстрела Степанакерта. Фото: Telegram/РИА Новости

Напомним, в субботу, 7 ноября, пресс-служба Минобороны Азербайджана выступила с заявлением о том, что у страны нет военных целей на территории Армении, а сообщения об обстреле окрестностей армянского города Гафан не соответствуют действительности.

Также "Страна" рассказывала, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.