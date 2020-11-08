В связи с победой демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, которая позволит Камале Харрис занять в январе кресло вице-президента, в родной для ее дедушки индийской деревне Туласендраперам устроили грандиозный праздник.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует Associated Press.

Когда в американских СМИ объявляли о победе Байдена на выборах, жители деревни, которых насчитывается около 350 человек, уже спали. Проснувшись они с радостью узнали о том, что Харрис вскоре станет вице-президентом США.

Сегодня жители деревни уже успели сходить на молитву в храм и написали поздравления в адрес Харрис на земле возле своих домов. В воскресенье также запланированы фейерверки и танцы, участники праздничных мероприятий будут угощать друг друга сладостями. Жители Туласендраперама надеются, что Харрис однажды приедет к ним в гости.

Стоит отметить, что будущий вице-президент США является дочерью иммигрантов. Ее мать родом из Индии, а отец - с Ямайки. Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на своем посту.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент действующего главы государства Дональда Трампа сам объявил, что был избран новым президентом.

Ранее мы рассказывали о жизненном пути Камалы Харрис, который привел ее в кресло вице-президента США.