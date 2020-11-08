В субботу, 7 ноября, в Луганской области погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад ВСУ.

Об этом говорится на странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Telegram.

"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в ТКГ попросили журналистов не спекулировать на данной теме.

"Спекуляции относительно возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ, которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. От места гибели до линии разграничения около 65 км. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве прошло прощание с ветераном АТО Николаем Микитенко, который поджег себя из-за недовольства политикой властей и ситуации в зоне ООС.

Также "Страна" рассказывала, что 14 октября ветеран АТО Николай Микитенко умер от полученных ожогов в больнице.