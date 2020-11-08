Министерство иностранных дел Украины не выступало с официальной реакцией касательно недавних протестов в Польше, приуроченных к решению Конституционного суда соседнего государства о запрете абортов.

Об этом стало известно из ответа ведомства на журналистский запрос "Украинских новостей", обнародованный в воскресенье, 8 ноября.

"Согласно ч. 1 ст. 1 и ст. 19 Закон Украины "О доступе к публичной информации" сообщаем, что в МИД Украины отсутствует публичная информация об официальной реакции украинских властей на массовые протесты в Республике Польша", - сказано в ответе.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши запретил женщинам делать аборты, даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери. Это вызвало протесты по всей стране. В пятницу, 30 октября, в столице Польши Варшаве состоялся один из самых массовых митингов против запрета абортов в стране. На улицы вышли более 100 тысяч человек.

После этого правительство Польши решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать еще 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения.

В то время как украинские власти не реагируют на события в Польше, активистки Femen устроили ряд откровенных акций у польских посольств в знак протеста против возможного запрета абортов в соседнем государстве.