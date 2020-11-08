Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поздравит демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, но без излишней спешки. При этом лидер страны отметил, что переизбрание действующего главы государства Дональда Трампа было бы предпочтительнее для Сербии.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует портал Ruserbia.

"Я слышал разную критику. Есть те, у кого есть честь и мораль, а есть те, кому это незнакомо. Те, кто нападает на меня сегодня и говорят - ты хвалил Трампа. Я от этого не откажусь. О Байдене я никогда и слово плохого не говорил. Не скажу и сейчас. Поздравлю его и пожелаю хорошего сотрудничества с Сербией. Поблагодарю Трампа за сотрудничество. Нам было бы легче, если бы победил Трамп, так как он не бомбил Сербию, но, что поделать. Я от этих слов отказываться не буду. Я не собираюсь подлизываться к чьему-либо посольству. Не подлизывался к Байдену, когда он приезжал в Сербию, не буду и сейчас", - заявил президент Сербии.

Вучич добавил, что не является "маленькой мышкой", которая стремится поздравить Байдена с победой одной из первых.

"Если хотите сотрудничать с кем-то, кто не является маленькой мышкой - добро пожаловать в Сербию. Я подожду утра и тогда отправлю поздравления. Не хочу быть среди 50 первых. Я для этого слишком стар и слишком горд и руковожу слишком прекрасной и гордой страной", - отметил президент Сербии.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

Ранее мы рассказывали, кто из мировых лидеров уже успел поздравить демократа с победой на выборах.