Кандидат в президенты Соединенных Штатов от "демократов" Джо Байден намерен восстановить отношения с НАТО. Кроме того, он намерен вселить страх в Кремль.

Об этом передает канал CNN, анализируя первые заявления демократа.

"Что касается Ирана, он обещает, что Тегеран сможет выйти из-под санкций, если он будет соблюдать многонациональную ядерную сделку, которую он курировал с Обамой, но от которой Трамп отказался. Что касается НАТО, он уже пытается восстановить доверие, пообещав вселить страх в Кремль", - говорится в сообщении.

Напомним, во время выступления в штате Делавэр Байден заявил, что набрал рекордные 74 млн голосов избирателей. Также политик рассказал, что сразу после инаугурации намерен отменить ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Также "Страна" рассказывала, что Джо Байден созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси.