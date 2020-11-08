Криминальная сводка из Санкт-Петербурга снова пестрит шокирующими известиями. На этот раз речь идет уже не о привычной для северной столицы России "расчлененке", а о жестоком нападении школьника на членов своей семьи, совершенном при помощи пистолета и ножа.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, информирует телеграм-канал Life shot.

15-летний Серафим пытался перерезать горло своей шестилетней сестре и выстрелил из травматического пистолета в родителей (по другим данным - в бабушку и дедушку). Все трое были госпитализированы, девочка находится в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц" в отношении подростка.

Сам Серафим объяснил нападение тем, что родители часто не разрешали ему гулять. В связи с этим, по словам школьника, он давно планировал нападение на своих "обидчиков". При этом зачем он попытался убить свою сестру подросток не объяснил. Никто из знакомых с семьей Серафима на нее никогда не жаловался, она считалась благополучной.

Напомним, недавно возле яхт-клуба в Приморском районе мегаполиса нашли тело без головы и рук.

Ранее мы писали о том, как суд в Санкт-Петербурге отпустил на свободу женщину, расчленившую тело соседа.