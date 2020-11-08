По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине подтвердились 9 397 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 138 пациентов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, общее число заболевших достигло отметки в 460 331 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 637 пациентов. Умерли 138 человек.

Самое большое количество случаев заражения обнаружены в Харьковской области (1 074), Киеве (943) и Запорожской области (688).

За сутки было проведено 49 720 тестов, из которых 41 466 при помощи ПЦР, а еще 8 254 при помощи ИФА.

Напомним, Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса.

По словам министра здравоохранения Степанова, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.