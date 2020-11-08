Данные на 8 ноября. В Украине число зараженных Сovid-19 выросло на 9 397 человек
По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине подтвердились 9 397 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 138 пациентов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Так, общее число заболевших достигло отметки в 460 331 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 637 пациентов. Умерли 138 человек.
Самое большое количество случаев заражения обнаружены в Харьковской области (1 074), Киеве (943) и Запорожской области (688).
За сутки было проведено 49 720 тестов, из которых 41 466 при помощи ПЦР, а еще 8 254 при помощи ИФА.
Напомним, Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса.
По словам министра здравоохранения Степанова, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.