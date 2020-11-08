Сотни людей остаются праздновать победу демократа Джо Байдена на выборах президента США в центре Нью-Йорка, несмотря на позднюю ночь.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, на территории Вашингтон-сквера праздновавшие победу Байдена оставили кучи смятых пивных банок и другого мусора, также в воздухе ощущается запах алкоголя и марихуаны.

Полиция не проводит задержания, наблюдая за происходящим со стороны. В свою очередь молодые люди, оставшиеся в центре Нью-Йорка настроены мирно - они активно общаются, купаются в фонтане и танцуют.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями. Также президент США в очередной раз назвал себя победителем на этих выборах.