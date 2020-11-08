Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, объявивший о победе на выборах, намерен сразу после инаугурации отменить ряд указов пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, Байден намерен вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату, а также остановить процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, кандидат от демократов намерен отменить запрет на иммиграцию, который был направлен против Мексики и ряда мусульманских стран. Так же в планах есть восстановление программы, которая позволяла людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

Кроме этого Байден рассказал, что уже в понедельник намерен объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по Covid-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - сказал он.

Напомним, в ходе этого же обращение Байден пообещал американцам быть лидером, который "объединяет, а не разделяет".

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг оглашения предварительных результатов выборов в США.