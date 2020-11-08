Кандидат в президенты США от "демократов" Джо Байден объявил о своей победе на выборах и обратился к американцам.

Как рассказывает "Интерфакс-Украина", сделал это политик с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр.

"Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов - 74 миллиона. Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять", - сказал он.

Кроме того, Байден призвал пересмотреть отношение к политическим оппонентам, а также остановить грубую риторику.

"Что касается всех тех, кто голосовал за Трампа, я понимаю то разочарование, которые вы испытываете сегодня, но теперь давайте дадим друг другу шанс. Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу. И для того, чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам, как к врагам. Они не наши враги, они американцы", - рассказал он.

Политик также уточнил, что его президентство начнется с того, что будет взят под контроль Сovid-19.

Напомним, лидеры Катара и Омана поздравили демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Эти страны стали первыми в арабском мире, которые публично признали поражение действующего главы государства Дональда Трампа.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг оглашения предварительных результатов выборов в США.