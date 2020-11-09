Известный итальянский порноактер Рокко Сиффреди, который накануне начал сам снимать и продюсировать кино для взрослых, пригласил форварда "Зенита" Артема Дзюбу присоединиться в его "команду".

Об этом порноактер написал в stories на своей странице в Instagram.

"В этом гиперкритичном мире если тебе когда-нибудь понадобится рука помощи, можешь положиться на меня. Исключительные способности. Иди в задницу, Пьери Вудман, он мой!", - написал он на скрине скандального видео мастурбации Дзюбы.

Напомним, капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром российского футбола, попал в секс-скандал. Неизвестные слили в сеть видео, на котором спортсмен мастурбирует. Форварда не вызвали на текущий сбор национальной команды в ноябре 2020 года в связи с инцидентом.

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