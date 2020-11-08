Доставлявший сердце для пересадки пациенту в Сан-Диего вертолет рухнул на крышу госпиталя. После этого врач споткнулся и случайно упал с контейнером, в котором находилось сердце. Но орган чудом не пострадал.

Об этом сообщает телеканал FOX 5 San Diego.

Так, нуждающемуся в пересадке сердца пациенту срочно доставили орган на вертолете в Сан-Диего. Во время посадки машина рухнула прямо на крышу здания, однако трансплантат чудом уцелел, как и экипаж вертолета. Тогда орган бережно передали в руки врачу, который должен был донести его до хирургического отделения, однако после нескольких шагах от вертолета он споткнулся и упал с сердцем на руках.

Несмотря на все трудности, орган все еще оставался пригоден для пересадки. Медики отметили, что сердце чудом не пострадало и примерно через два часа врачи сообщили об успешной трансплантации.

Видео: YouTube / FOX 5 San Diego

Напомним, в Вологодской области России в реку рухнул вертолет, погибли два человека. Как выяснилось, в авиакатастрофе погиб гендиректор туркомпании "Дед Мороз" (управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге) Олег Васильев.

Как сообщала "Страна", в распоряжении "Страны" оказалось заключение эксперта, которого привлекли для расследования катастрофы Ан-26 под Харьковом.