На протестах врачей и после дворовых концертов в поддержку оппозиции, вчера 7 ноября, в Минске было задержано, по меньшей мере, 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации "Вясна".

"В субботу 7 ноября в Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам. В 12:00 в Минске был анонсирован Марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - указано в сообщении.

Так, неизвестные в балаклавах с применением силы похищают людей и сажают в полицейские автозаки, игнорируя требование представиться. Большую часть задержали на акции медиков, еще часть задержанных - музыканты, которые устраивают дворовые концерты для активистов и репортеры.

Так, на этот раз в автозаках увезли журналиста "МБХ медиа" Романа Попкова и корреспондента "Нашей нивы" Екатерину Карпицкую. Также задержаны джазовый музыкант, член группы "Крамбамбуля" Павел Аракелян и участники группы "Рэха" вместе с фронтменом Андреем Такиндангом. Всех их вытащили из такси, перегородив дорогу водителю.

Напомним, в Минске силовики задержали два десятка участников "марша медиков".

Как сообщала "Страна", милиция Беларуси подтвердила факт стрельбы для запугивания протестующих в Минске.