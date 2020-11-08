Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления о победе Джо Байдена на выборах в США. Он написал два поста в Твиттере.

Трамп заявил, что он победил на этих выборах.

"71 миллион законных голосов. Больше, чем у кого-либо из президентов за всю историю!"

"Наблюдателей не допустили в комнаты для подсчета голосов. Я выиграл выборы, набрал 71 миллион законных голосов. Случилось много плохих вещей, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не было. Никола не было. Миллионы почтовых бюллетеней разослали людям, которые о них никогда не просили!", - написал президент.

Напомним, ведущие СМИ США сегодня назвали Джо Байдена победителем президентских выборов. Позже и сам кандидат от демократов провозгласил себя победителем выборов.

Байдена после этого поздравили многие мировые лидеры, включая ключевые страны Евросоюза - Германию и Францию. Также к ним присоединился украинский президент Владимир Зеленский.

"Страна" следит за происходящим в текстовой онлайн-трансляции о выборах в США.