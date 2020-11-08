В городе Мадисон, который является столицей штата Висконсин, прошли столкновения активистов Black Lives Matter со сторонниками победившего в президентский гонке демократа Джо Байдена.

Соответствующие записи появились в соцсетях.

Так, на одной площади проходила акция в поддержку BLM. Люди танцевали под реп и махали предметом, имитирующим отрезанную голову президента США Дональда Трампа. Здесь же праздновали победу Байдена его сторонники.

Однако в какой-то момент темнокожий мужчина напал на одного из них.

Видео: YouTube / Deep News From the World

Стоит отметить, что на протяжении всего дня во многих городах Америки проходили общие акции активистов BLM и сторонников Байдена. Мероприятия проходили без инцидентов.

Чего не скажешь о встречах сторонников Трампа с Black Lives Matter, которые традиционно заканчиваются драками и даже стрельбой.

Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил, что избран президентом США. Команда действующего главы государства Дональда Трампа не признает победы Байдена и заявляет о массовых фальсификациях.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что сейчас происходит в США.