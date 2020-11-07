Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый состав Васильковской и Марганецкой городских территориальных избирательных комиссий в Киевской и Днепропетровской областях соответственно.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ЦИК в субботу, 7 ноября.

"7 ноября после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Вчера в ЦИК заявили, что со стороны Васильковской городской ТИК имело место противоправное бездействие, которое "фактически делает невозможным в определенный срок установления результатов соответствующих выборов, а следовательно приводит к нарушению требований законодательства". Касательно Марганецкой городской ТИК, орган постановил, что эта комиссия нарушала нормы Избирательного кодекса Украины "при установлении результатов местных выборов".

В связи с этим ЦИК решила распустить эти ТИК и назначить новый состав, который сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК - 14 человек.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как в большинстве случаев, а в декабре.

Также мы писали, что комиссия обратилась в органы государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противоэпидемических мероприятий во время второго тура местных выборов.