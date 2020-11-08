Джо Байден, который по информации американских СМИ, победил на президентских выборах в США, уже созвонился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси.

Об этом сообщает CNN.

Пока что неизвестно, что именно Байден обсуждал с Пэлоси. В свою очередь, с победой его успели поздравить не только однопартийцы, но и сторонники Трампа.

Одним из первых однопартийцев стал глава Демократической партии Чак Шумер, который дал Байдену услышать голоса жителей Бруклина, празднующих победу демократа.

"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться. Пора всей Америке объединиться. И устранить противоречия", - ответил на поздравления Байден.

Напомним, сенатор Митт Ромни стал первым республиканцем, поздравившим кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил "замечательный характер" будущего главы государства.

Как сообщала "Страна", согласно прогнозам, сделанным по итогам победы Джо Байдена на президентских выборах, демократическая партия займет большинство в Палате представителей Конгресса США.