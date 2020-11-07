Из-за ужесточения правил досмотра венгерскими пограничниками на фоне пандемии коронавируса, на КПП "Лужанка" снова образовались очереди из желающих пересечь границу. Так, здесь сегодня 7 ноября насчитывалось 90 микроавтобусов, 50 легковых авто и 8 пассажирских автобусов.

Об этом сообщает "Мукачево.net" со ссылкой на Закарпатскую таможню Государственной таможенной службы.

"В то же время, очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Тиса" и "Вилок". Поэтому обращаем внимание тех, кто хочет быстрее пересечь украино-венгерскую границу, выбирать другие переходы, чтобы не тратить значительное время в простаивании перед пунктами пропуска в холодное время года и при отсутствии сервисной зоны", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что в связи с темпами распространения коронавируса с 1 ноября Венгрия ввела комендантский час с 01:00 до 06:00 по киевскому времени.

Напомним, на пограничных пунктах Украины и Венгрии образовалась большая очередь, в которой стоит более 200 машин.

Как сообщала "Страна", в пропускном пункте "Косино - Барабаш", который находится на границе Украины с Венгрией, возобновили автомобильное и пешеходное соединение.