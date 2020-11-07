Кошка Гли, которая обитала в соборе Святой Софии в Стамбуле и стала любимицей прихожан, скончалась в возрасте 16 лет. Усилия ветеринаров спасти ей жизнь оказались безуспешными.

На это грустное известие в субботу, 7 ноября, отреагировал и губернатор Стамбула Али Ерликая.

"Очень жаль потерять Гли. Кошка Гли из Святой Софии, которая с 24 сентября лечилась в частной ветеринарной клинике в Левенте, к сожалению, скончалась от преклонного возраста. Я тебя никогда не забуду, Гли", - сообщил чиновник в Твиттере и даже закрепил это сообщение на своей странице.

Гли жила на территории собора на протяжении 16 лет и набрала огромную популярность в социальных сетях. Так, в Instagram на нее подписались более 110 тысяч человек. Пользователям со всего мира полюбились ее зеленые глаза и игривый характер.

Не обошло стороной обаяние животного и бывшего президента США Барака Обаму. Так, в 2009 году кошка дала себя погладить тогдашнему главе американского государства во время его визита в Стамбул.

После превращения знаменитого христианского сооружения в мечеть в этом году турецкие власти заверили общественность, что Святая София останется домом для Гли.

Напомним, ранее в этом году в Великобритании скончался известный уличный кот Боб. После того как его подобрал лондонский музыкант Джеймс Боуэн, он стал героем (а также актером) популярной кинодрамы "Уличный кот по кличке Боб".

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