По информации полиции, виновнику сегодняшнего ДТП в Харькове грозит от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - указано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет тюремного заключения с возможностью лишения прав управлять автомобилем на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в сети появилось видео жуткой аварии на проспекте Науки в Харькове, где молодой парень арабского происхождения сбил троих людей с ребенком на островке безопасности и покинул место происшествия.

Как сообщала "Страна", появилось видео июньского задержания виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове, когда тот пытался убить девушку ударом ножа в грудь.