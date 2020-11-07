После игры в гольф, нынешний президент США Дональд Трамп сфотографировался с фанатами на свадебной церемонии т наконец-то отбыл в Белый дом.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Так, гости свадьбы поджидали Трампа у входа в дом. Президент в спортивном костюме не проявлял эмоций, пока не начал позировать с невестой - тогда на лице гаранта появилась улыбка, сопровождающаяся поднятием большого пальца руки вверх.

После серии снимков он обменялся словами любезности с поклонниками, скандирующими "мы тебя любим", перекинулся парой слов с другими людьми в толпе и в сопровождении охраны поднялся на второй этаж дома около поля для гольфа в Вирджинии.

После этого Трамп выдвинулся в Белый дом.

В сети появился ролик, на котором кортеж президента заезжает на территорию Белого дома.

Ожидавшие его сторонники Байдена скандировали "Loser" с плакатами, на которых написано "Трамп уволен".

Напомним, пока одержавший победу в президентской гонке в США кандидат от демократической партии Джо Байден празднует, действующий глава страны Дональд Трамп невозмутимо играет в гольф.

Как сообщала "Страна", после того как Джо Байден и американские СМИ объявили о победе демократа, а западные партнеры (и Зеленский тоже) поспешили его поздравить еще до подведения официальных итогов выборов, американцы разделились во мнениях на сей счет.