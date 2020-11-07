Целая плеяда украинских политиков разного уровня отреагировала на победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

При этом свои посты в социальных сетях они подкрепляли фотографией личной встречи с новоизбранным американским президентом.

"Страна" собрала фотографии, как политики и активисты из когорты "соросят" позировали с Байденом.

Так, член набсовета "Укрзализныци" и экс-нардеп Сергей Лещенко решил не писать большой пост касательно американских выборов.

"С победой, господин 46 президент США!" - заявил политик и показал фото своего рукопожатия с вероятным президентом США.

Соратница Лещенко и экс-нардеп Светлана Залищук также напомнила вероятному президенту о себе.

"Вот как работает демократия", - прокомментировал новости из США глава исполкома Нацсовета реформ Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. И тоже запостил фото с Байденом.

В свою очередь бывший глава украинского государства Петр Порошенко, чьи деловые разговоры с Байденом недавно стали достоянием общественности, заявил, что Украина следует примеру американских выборов, как демократичных и свободных.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдена - бойцу, державнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующим на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, который мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - заявил Порошенко, добавив, что Украине повезло с новым президентом США.

Экс-президент отметил, что Байден обладает "глубокими и личными знаниями" об Украине.

"Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на преданное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути!" - резюмировал Порошенко.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк также не остался в стороне и опубликовал свое фото с будущим главой американского государства, прикрепив к нему поздравления.

"Это - действительно историческое решение Американского народа, которое наполняет надеждой на восстановление демократического лидерства Америки в мире и солидарности между народами, стремящихся справедливого мирового порядка", - написал Яценюк.

Экс-глава правительства также заверил, что ценит понимание важности украинской независимости и остается "благодарным за (...) поддержку нашей нации во время смертельной угрозы над Украиной".

"Пусть Господь благословит Соединенные Штаты. Пусть Господь благословит Украину", - заявил Яценюк.

В свою очередь глава гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская выразила надежду, что администрация Байдена будет последовательна в своей поддержке Украины, а новый президент "будет объединять собственное общество, как либералов, так и консерваторов".

Сопроводив это, разумеется, с собственным фото в компании Байдена.

Прокомментировали победу Байдена на выборах президента США и региональные власти Украины. Так, губернатор Херсонской области Юрий Гусиев отреагировал кратко: "46-й президент США".

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.