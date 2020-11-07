Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение в его родном Кривом Роге, в результате которого погибли два человека. По его словам, этот инцидент является проявлением терроризма.

Соответствующий пост президент опубликовал в своем Телеграм-канале в субботу, 7 ноября.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно - новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", - написал глава государства.

По словам Зеленского, у него нет сомнений, что сегодняшние убийства в Кривом Роге являются "проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома"

"Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к выродкам рода человеческого", - добавил президент.

Он также отметил, что силовики "должны сделать все для того, чтобы улицы наших городов стали более безопасными".

"Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно так демонстрировали и в предыдущей жизни, могут сделать подобное. Мы должны об этом знать", - считает глава государства.

Зеленский также заявил, что на подобные инциденты необходимо реагировать сразу, как появляется подозрение о готовящемся нападении.

"Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали. Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - резюмировал президент.

Напомним, сегодня полиция Кривого Рога задержала мужчину, зарезавшего двоих прохожих ножом и ранившего еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.

Свои действия нападавший объяснил тем, что он сам является сыном божьим, и бог сказал ему "убить 15 человек".