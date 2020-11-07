Демократы имеют все шансы сохранить контроль над Палатой представителей Конгресса - CNN
Согласно прогнозам, сделанным по итогам победы Джо Байдена на президентских выборах, демократическая партия займет большинство в Палате представителей Конгресса США.
Об этом сообщает CNN.
Такие выводы аналитики телеканала сделали, основываясь на уже подсчитанных голосах и видимой перспективе. На данный момент демократы заняли 211 мест в Палате представителей из 218, необходимых для большинства. У республиканцев же сейчас 197 мест.
"Мы выиграли не каждую битву, но мы выиграли войну", - заявила спикер Палаты представителей США, демократ Нэнси Пэлоси.
Напомним, согласно анализу, Республиканская партия сохранит большинство в Сенате США, а демократы - в Палате представителей.
Как сообщала "Страна", сенатор Митт Ромни стал первым республиканцем на этом посту, поздравившим кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил "замечательный характер" будущего главы государства.
Также "Страна" писала что тысячи жителей Нью-Йорка вышли на центральные улицы города, чтобы отпраздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.