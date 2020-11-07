Опровержение отставки Пашиняна последовало от пресс-секретаря главы правительства. Фото: Facebook

Информация об отставке премьер-министра Армении Николы Пашиняна на фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. 

Об этом на своей странице в Facebook заявила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

"Новость об отставке премьера РА Николы Пашиняна - дезинформация и не соответствует действительности", - написала она. 

Опровержение отставки Пашиняна

Отметим, накануне ряд СМИ распространили сообщение о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за продолжающейся эскалации между военнослужащими Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха. 

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации относительно оказания помощи и обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как сообщала "Страна", власти России готовы оказать военную помощь Армении, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении.

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