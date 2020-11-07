Лидеры Катара и Омана поздравили демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Эти страны стали первыми в арабском мире, которые публично признали поражение действующего главы государства Дональда Трампа.

Соответствующие сообщения распространили пресс-службы властей в субботу, 7 ноября.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Мои наилучшие пожелания народу Соединенных Штатов, и я с нетерпением жду совместной работы для дальнейшего укрепления дружбы между нашими странами", - сообщил катарский эмир Тамим бин Хамад аль-Тани в твиттере.

В свою очередь представители султана Омана Хайтам бен Тарик аль-Саида заявили, что глава государства направил Байдену письмо, в котором выразил "свои искренние поздравления в связи с завоеванием доверия американского народа и с его избранием на пост президента на предстоящий президентский срок".

Напомним, ранее Байдена с победой на выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский. А руководитель его офиса Андрей Ермак даже пригласил демократа посетить Киев.

Напомним, "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг оглашения предварительных результатов выборов в США.