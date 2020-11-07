Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. Он отметил, что их "будут рады видеть в Киеве".

Соответствующий пост Ермак опубликовал в своем фейсбуке в субботу, 7 ноября.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, впрочем нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!" - написал глава ОП.

Ранее Байдена и Харрис с победой на выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Также на предварительные результаты выборов отреагировали лидеры других стран.

Напомним, "Страна" ведет прямую текстовую трансляцию событий вокруг оглашения предварительных результатов выборов в США.